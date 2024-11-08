Суд запретил авиакомпании "Победа" навязывать дополнительные услуги страхования

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Московский городской суд запретил авиакомпании "Победа" навязывать покупателям услуги страхования при покупке билетов онлайн. До этого лоукостер заранее проставлял "галочку" в договоре, которая давала согласие на дополнительные страховые услуги. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Астраханской области.

В надзорном ведомстве подчеркнули, что изначально суд отказал в удовлетворении требования Роспотребнадзора запретить "Победе" подобные действия. Однако ведомство подало апелляционную жалобу.

Вскоре после ее рассмотрения суд все же признал "незаконным включение в договор авиаперевозки автоматического согласия пассажира на предоставление дополнительных платных услуг".

Ранее Ространснадзор организовал проверку лоукостера "Победа" на соблюдение требований безопасности полетов, которая была начата в связи с публикациями в СМИ о том, что перевозчик якобы ограничивает объем керосина, который загружается на борт, из-за чего пилоты не могут уйти на запасной аэродром.

Там писали, что руководство компании якобы заставляет командиров воздушного судна подниматься в воздух с минимальным количеством топлива, что снижает уровень безопасности.