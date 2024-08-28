28 августа, 15:17Транспорт
Ространснадзор проверит соблюдение "Победой" требований безопасности полетов
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Ространснадзор организовал проверку лоукостера "Победа" на соблюдение требований безопасности полетов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.
"В связи с публикациями в СМИ сведений о возможном нарушении авиакомпанией "Победа" требований безопасности полетов, Ространснадзором проводятся мероприятия, направленные на установление необходимых обстоятельств", – говорится в сообщении.
При установлении нарушения ведомство примет меры реагирования.
Ранее телеграм-каналы начали распространять информацию о том, что лоукостер якобы ограничивает объем керосина, который загружается на борт, из-за чего пилоты не могут уйти на запасной аэродром. Там писали, что руководство компании якобы заставляет командиров воздушного судна подниматься в воздух с минимальным количеством топлива, что снижает уровень безопасности.
В свою очередь, в пресс-службе перевозчика заявляли, что такие сообщения не соответствуют действительности, указав, что рейсы выполняются с достаточным количеством топлива согласно с Федеральными авиационными правилами и официально опубликованными маршрутами.
Между тем лоукостер "Победа" запустил платное питание на своих рейсах. Стоимость блюд начинается от 300 рублей, а напитков – от 90. В меню включили сэндвичи, салаты, мясное и сырное ассорти, десерты, лимонады, соки, квас, а также пакетированный черный и зеленый чай, черный молотый кофе.
Авиакомпании могут начать штрафовать за неполную информацию о билетах