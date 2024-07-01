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Лоукостер "Победа" запустил платное питание на своих рейсах. Стоимость блюд начинается от 300 рублей, а напитков – от 90, сообщает ТАСС со ссылкой на перевозчика.

В меню включили сэндвичи, салаты, мясное и сырное ассорти, десерты, лимонады, соки, квас, а также пакетированный черный и зеленый чай, черный молотый кофе.

В компании подчеркнули, что для детей подготовили специальные сеты по возрасту.

Ранее гендиректор "Победы" Дмитрий Тыщук говорил, что введение питания на борту не повлияет на время обслуживания самолетов и сохранит оперативную послеполетную и предполетную подготовку. Оно будет иметь небольшой вес для общей загрузки бортов и не усложнит уборку самолета.

До этого глава комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко предложил проверять пассажиров на алкотестерах перед посадкой в самолет. Депутат уточнил, что авиакомпания может предложить проверку на алкотестере пассажиру, которого подозревают в алкогольном опьянении. Тот может согласиться или отказаться.

