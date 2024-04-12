Депутат Диденко предложил проверять россиян на алкотестерах перед авиаполетом

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Авиапассажиров, которые выпили большое количество алкоголя перед посадкой в самолет, планируют выявлять с помощью алкотестеров. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на предложение главы комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Алексея Диденко министру транспорта Виталию Савельеву.

Новое правило хотят ввести из-за участившихся инцидентов с пьяным людьми в самолетах.

"Оценка состояния пассажира сегодня происходит субъективно: только по внешним признакам, и это часто приводит к конфликтным ситуациям", – отметил Диденко.

По словам депутата, некоторые граждане попадают в самолет не из-за того, что находятся в нетрезвом состоянии, а ввиду конфликта со службами аэропорта.

Парламентарий подчеркнул, что право предложить пройти тест на алкотестер в таких ситуация снимет все спорные вопросы. Тестирование не будет обязательным для всех пассажиров.

Депутат уточнил, что авиакомпания может предложить проверку на алкотестере пассажиру, которого подозревают в алкогольном опьянении. Тот в свою очередь может согласиться или отказаться.

Если пассажир окажется трезвым, то алкотестер застрахует его от снятия с рейса. Также тестирование поможет улучшить безопасность полетов и избежать пьяных дебошей на борту, заключил Диденко.

Ранее депутаты из фракции ЛДПР предложили повысить штрафы за противоправные действия пассажиров в самолете. За курение на борту могут ввести штраф на сумму до 5 тысяч рублей, а за мелкое хулиганство и за нахождение в состоянии опьянения – до 10 тысяч.