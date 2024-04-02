Депутаты фракции ЛДПР предложили увеличить штрафы для авиадебоширов

Фото: 123RF/kasto

Депутаты из фракции ЛДПР направили на отзыв в российский кабмин законопроект о повышении штрафов за противоправные действия пассажиров на борту самолета. Об этом пишет RT.

Как говорится в пояснительной записке парламентариев, авиадебоширы могут представлять серьезную угрозу для безопасности полета. В частности, по их вине задерживаются рейсы, а незапланированные посадки влекут за собой непредвиденные расходы.



Один из авторов проекта, председатель думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов подчеркнул, что, несмотря на достаточно большое количество таких нарушений, штрафы в этой части достаточно маленькие.

Он указал, что данная инициатива поможет защитить граждан от противоправных действий других пассажиров. Он привел в пример ситуации, когда люди курят в туалете, но остаются незамеченными. Однако потом туда заходят другие пассажиры, вынужденные вдыхать эти вещества.



"Плюс курение – это все равно небезопасно, потому что в любой момент обшивка может загореться, что может привести к пожару на борту", – объяснил он.

Предполагается, что за курение на борту граждан будут штрафовать на сумму до 5 тысяч рублей, за невыполнение распоряжений командира самолета – до 12 тысяч, а за мелкое хулиганство и за нахождение в состоянии опьянения – до 10 тысяч.

Месяц назад, в начале марта, Нилов рассказывал, что в готовившийся на тот момент законопроект планировали заложить двукратное увеличение штрафов. В частности, таких людей может ожидать и черный список.

