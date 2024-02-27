Прокуратура начала проверку "Победы" из-за снятия с рейса пассажира в Барнауле

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Московская межрегиональная транспортная прокуратура приступила к проверке после появления в СМИ информации об отказе пассажиру в авиаперелете. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Инцидент произошел 27 февраля в аэропорту Барнаула. Мужчина крупного телосложения должен был улететь на самолете авиакомпании "Победа" в Москву, однако из-за его веса ему было отказано в авиаперелете. Теперь прокуратура проверит все обстоятельства случившегося, а также даст оценку действиям сотрудников авиакомпании.

В свою очередь, в Life.ru заявили, что с рейса сняли экс-депутата Алтайского Заксобрания от КПРФ Артака Махсудяна. Мужчине не хватило ремня для того, чтобы пристегнуться в кресле у аварийного выхода. При этом удлинитель, по правилам перелета, нельзя выдавать тем, кто сидит у аварийного выхода.

По данным СМИ, Махсудян не захотел пересаживаться на обычное место, поэтому устроил скандал. В результате его сняли с рейса. Однако официального подтверждения данной информации пока нет.

Ранее стало известно, что десятилетнего ребенка с детским церебральным параличом (ДЦП) на специальном кресле не пустили в самолет рейсом из Симферополя в Екатеринбург. Матери мальчика пришлось более трех часов держать сына на коленях во время полета. Она рассказала, что раньше при перелетах с ребенком таких проблем не возникало. Сотрудники крымского следственного отдела на транспорте проводят проверку по данному факту.



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