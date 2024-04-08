"Победа" может впервые предоставить пассажирам питание на борту

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Лоукостер "Победа" хочет начать предлагать на борту ограниченный ассортимент закусок и напитков в качестве перекуса. Об этом рассказал ТАСС гендиректор компании Дмитрий Тыщук.

"Сервис "Еда на гейт", в принципе, оправдал наши ожидания – мы считаем его достаточно популярным. Сейчас мы также прорабатываем вопрос предзаказа питания", – сообщил гендиректор "Победы".

Тыщук добавил, что введение питания на борту не повлияет на время обслуживания самолетов и сохранит оперативную послеполетную и предполетную подготовку. Тыщук напомнил, что сейчас у "Победы" оборот рейса составляет примерно 25 минут.

Также гендиректор компании уточнил, что питание будет иметь небольшой вес для общей загрузки бортов и не усложнит уборку самолета.

Платный сервис "Еда на гейт" подразумевает, что пассажир из нескольких сетов может заказать еду в самолет и получить ее прямо перед посадкой на борт.

Ранее стало известно, что авиакомпания "Аэрофлот" введет компенсации за задержку рейсов по вине перевозчика в виде бонусных милей, которые смогут получить участники программы "Аэрофлот Бонус". Отмечается, что, помимо бонусных милей, пассажиры также смогут рассчитывать на получение финансовой компенсации в рамках российского законодательства. Мера распространится на все рейсы, осуществляемые "Аэрофлотом" и компанией "Россия" под кодом SU.

Лоукостер "Победа", входящий в группу авиаперевозчика, также будет подключен к бонусной программе до конца текущего года. В следующем году пассажиры, которые будут приобретать билеты у дочерней компании, получат бонусы на счет.

