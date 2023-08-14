"Аэрофлот" начнет начислять пассажирам бонусные мили за задержки рейсов

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Авиакомпания "Аэрофлот" введет компенсации за задержку рейсов по вине перевозчика в виде бонусных милей, которые смогут получить участники программы "Аэрофлот Бонус". Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на гендиректора авиакомпании Сергея Александровского.

Отмечается, что помимо бонусных милей, пассажиры также смогут рассчитывать на получение финансовой компенсации в рамках российского законодательства. Мера распространится на все рейсы, осуществляемые "Аэрофлотом" и компанией "Россия" под кодом SU.

"При задержке от 2 до 3 часов компенсация составит 1 000 миль, от 3 до 6 часов – 2 000 миль, свыше 6 часов – 4 000 миль. Они будут начисляться сразу, без каких-либо дополнительных подтверждающих документов", – сказал Александровский.

Он добавил, что в случае, если граждане не являются участниками программы "Аэрофлот Бонус", они могут пройти регистрацию, после баллы поступят на счет автоматически.

Лоукостер "Победа", входящий в группу авиаперевозчика, также будет подключен к бонусной программе до конца текущего года, подчеркнул Александровский. В следующем году пассажиры, которые будут приобретать билеты у дочерней компании, получат бонусы на счет.

По словам гендиректора компании, руководство "Аэрофлота" в том числе планирует внести изменения в сервис на борту лоукостера для пассажиров, летающих бизнес-классом, а также для участников "Аэрофлот Бонуса", имеющих золотой и платиновый уровень.

Ранее рейс авиакомпании "Аэрофлот" Волгоград – Москва был задержан из-за поступившего сообщения о якобы минировании аэропорта в российском регионе. Все пассажиры и сотрудники были эвакуированы из здания. Позже стало известно, что поступившая информация оказалась ложной.



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