Пилот Стив: овальная форма иллюминаторов в самолетах сохраняет целостность окон

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Овальная форма иллюминаторов в самолетах нужна для сохранения целостности окон, объяснил американский пилот по имени Стив. Об этом он рассказал в своем TikTok.

Более 70 лет назад воздушные лайнеры оснащались квадратными окнами, однако из-за такого строения в их уголках начинали появляться трещины. Тогда инженеры придумали придать углам округлую форму, чтобы самолеты были в пригодном для полетов состоянии.

Научиться пилотировать самолет можно в Москве, на базе летной школы "Авиатор". Специальными авиационными тренажерами могут воспользоваться и участники проекта "Московское долголетие".

В частности, летная школа предложит участникам экскурсии с посещением воздушного судна Як-42 на ВДНХ.

