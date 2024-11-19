Пилот Стив: овальная форма иллюминаторов в самолетах сохраняет целостность окон

19 ноября, 19:24Транспорт
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Овальная форма иллюминаторов в самолетах нужна для сохранения целостности окон, объяснил американский пилот по имени Стив. Об этом он рассказал в своем TikTok.
Более 70 лет назад воздушные лайнеры оснащались квадратными окнами, однако из-за такого строения в их уголках начинали появляться трещины. Тогда инженеры придумали придать углам округлую форму, чтобы самолеты были в пригодном для полетов состоянии.
Научиться пилотировать самолет можно в Москве, на базе летной школы "Авиатор". Специальными авиационными тренажерами могут воспользоваться и участники проекта "Московское долголетие".
В частности, летная школа предложит участникам экскурсии с посещением воздушного судна Як-42 на ВДНХ.