Участников проекта "Московское долголетие" приглашают сесть за штурвал Як-42

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На базе летной школы "Авиатор" для участников проекта "Московское долголетие" проходят занятия, на которых можно научиться пилотировать самолет на специальных авиатренажерах. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Летная школа этой осенью предложит участникам экскурсии с посещением легендарного воздушного судна Як-42 на ВДНХ. Профессиональные пилоты расскажут о своей работе, раскроют историю сверхзвукового самолета Су-27 и объяснят успех самого массового вертолета Ми-8.

Занятия начнутся в октябре по понедельникам, вторникам, средам, четвергам и пятницам с 11:00 до 13:00. Чтобы присоединиться к занятиям, нужно зарегистрироваться на портале mos.ru или обратиться в любой центр московского долголетия, где записаться в группу помогут сотрудники.

"Оказаться в кабине пилота – это мечта многих, а участники проекта "Московское долголетие" имеют уникальную возможность не только посидеть за штурвалом, но и самостоятельно совершить полет на профессиональных авиатренажерах", – поделился руководитель летной школы "Авиатор" пилот Евгений Мартенюк.

Он отметил, что этой осенью москвичи старшего поколения сумеют попробовать себя в пилотировании одного из самых известных пассажирских лайнеров России.

Кроме того, в школе после перерыва на летние каникулы вновь начались традиционные занятия по пилотному мастерству. Участники обучаются по классической системе подготовки летчиков, отрабатывая разные техники пилотирования на специальном тренажере.

Благодаря занятиям в летной школе можно не только осуществить мечту, но и укрепить здоровье. Перед тем, как занять место в кабине, участники выполняют комплексные упражнения, направленные на улучшение координации, развитие памяти и тренировку вестибулярного аппарата.

В текущем году летний сезон "Московского долголетия" продлился четыре месяца благодаря теплому сентябрю. За это время горожане старшего поколения успели выступить на фестивале "Спасская башня", создать модные коллекции, освоить водные виды спорта и многое другое.

Кроме того, этим летом в рамках проекта впервые открылись занятия по сапсерфингу и каякингу. Примерно 1,5 тысячи москвичей старшего поколения обучились этим водным видам спорта.

Ранее в честь честь Дня старшего поколения в столице прошел "Добрый маркет", на котором участники "Московского долголетия" представили более тысячи изделий ручной работы. Для этого в рамках проекта "Сделано в Москве" была организована специальная выставка. Главной целью мероприятия было показать, что в любом возрасте можно начать свое дело и превратить хобби в бизнес.