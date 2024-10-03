"Московское долголетие" представило более тысячи изделий ручной работы на "Добром маркете"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В честь Дня старшего поколения в столице прошел "Добрый маркет", на котором участники "Московского долголетия" представили более тысячи изделий ручной работы. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В рамках проекта "Сделано в Москве" была организована выставка, на которую участники "Московского долголетия" привезли свои изделия. Главная цель мероприятия – показать, что в любом возрасте можно начать свое дело и превратить хобби в бизнес.

"Московское долголетие" с самого начала поддерживает стремления участников проекта в профессиональном развитии. Москвичи старшего возраста получают новые знания и навыки, имеют возможность пройти курсы переподготовки в "Серебряном университете" и развиваться в новых сферах", – отметил заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Владимир Филиппов.

"Добрый маркет" – часть развития проекта, который поможет москвичам монетизировать свои увлечения и представлять свои товары на городских площадках. Участники "Московского долголетия" заинтересованы в том, чтобы превратить свое хобби в источник дохода.

Так, Касым Нигматов, участник "Доброго маркета", представил около 100 авторских изделий из дерева, среди которых были ложки, брелоки, доски, половники. Он начал заниматься этим хобби четыре года назад, когда вышел на пенсию.

Елена Швецова создает текстильные и вязаные игрушки. Ее подтолкнуло к этому воспоминание о том, как в детстве сын радовался ее подаркам собственного производства.

Любовь Мосолова занимается созданием украшений из бисера и природных камней, а также вязаных предметов для дома, кукольных нарядов и аксессуаров. Благодаря своей дочери она освоила социальные сети и теперь делится своими знаниями и опытом с подписчиками.

В рамках проекта "Московское долголетие" для творческих горожан старшего возраста доступно около трех тысяч различных групп, где они могут заниматься рукоделием, вязанием, рисованием, шитьем, созданием декора для дома и освоением резьбы по дереву.

Ранее стало известно, что центры проекта "Московское долголетие" откроются в каждом районе столицы в течение года. Всего проект включает в себя около трех тысяч площадок по всей Москве. В них горожане старшего поколения могут заняться любым из 40 бесплатных направлений: английским языком, информационными технологиями, физкультурой, танцами, музыкой и многим другим.