Путин поставил задачу повысить интенсивность авиасообщения в РФ к 2030 году

Фото: 123RF/lightpoet

Владимир Путин поставил задачу к 2030 году повысить интенсивность авиасообщения в России в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом. Об этом он заявил на открытии транспортных объектов по видеосвязи.

По его словам, развитие авиационных перевозок является приоритетным направлением работы.

"Как уже не раз говорил, нужно активнее наращивать прямое авиасообщение внутри и между регионами, реконструировать региональные аэропорты и аэродромы", – сказал президент.

Также глава страны назвал хорошими показатели перевозок в стране. Как он отметил, предварительно, их объем в текущем году составит около 111 миллионов пассажиров.

Ранее министр транспорта РФ Роман Старовойт сообщил, что российские авиакомпании увеличат пассажиропоток на 2–2,5% по итогам года. Он составит до 110 миллионов человек. По словам главы ведомства, Россия обеспечивает поддержание летной годности и своевременно проводит замену узлов и агрегатов авиатехники. Перелеты выполнят 18 авиакомпаний, уточнил он.

Между тем правительство России обеспечит скидку до 50% от стоимости взрослого билета на авиаперелеты для детей в возрасте до 12 лет. Льготы начнут действовать к 14 января. На данный момент авиакомпании страны тоже предлагают скидочные программы для перевозки детей. Однако размер скидки варьируется от 15% до 50% в сравнении с ценами на билеты для взрослых.

