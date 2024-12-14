Ликсутов: московский транспорт украсили к Новому году

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Электробусы, трамваи и поезда метро Москвы украсили к Новому году. Они будут представлены в "ледяном" и "зимнем" дизайнах, сообщает ТАСС со ссылкой на заммэра города по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Так, в новогодней оклейке будут курсировать 26 поездов метро. Это число вдвое превышает прошлогодний показатель, обратил внимание заммэра. При этом особое внимание было уделено уникальному "Номерному" составу, который ходит на Замоскворецкой линии.

Вместе с тем на улицах Москвы можно будет увидеть 60 трамваев, которые украсили светящимися гирляндами. Их также оказалось вдвое больше, чем в 2023 году, отметил Ликсутов.

Так, на 7 маршруте начнет курсировать трамвай с хвойными гирляндами, а на маршрутах № 2 и № 50 москвичи и гости города смогут проехать в вагонах в праздничном дизайне. К Новому году украсили и трамвай "Татра Т3", который снабдили световой инсталляцией. По словам Ликсутова, он снова выйдет на легендарный маршрут "А" в центре города.

В преддверии праздника была также украшена станция метро "Трубная". Для этого использовали около 400 новогодних украшений. При этом на станции "Красные Ворота" было решено украсить только один из вестибюлей. В нем открыли "Портал в сказку". Вместе с тем на своде эскалаторной галереи на Воробьевых горах пассажиры метро смогут увидеть более 140 елочных игрушек.

В метро также украсили кассы и стойки "Живое общение". На двух станциях метрополитена установили тематические фотозоны, а также рядом со входами в метро и в вестибюлях появились 23 новогодние буквы "М" и инсталляции "Два сердца столицы".

Украсили и фасады восьми станций метро и МЦК. Помимо этого, в новогоднем виде пассажиров будут встречать здания Московского метрополитена на проспекте Мира и электродепо "Варшавское".

"В метро, на МЦК, МЦД, автовокзалах и восьми причалах установили более 100 новогодних елок. Также украсили интерьеры четырех речных электросудов. А еще на улицах Москвы можно встретить пять "транспортных" и впервые две "промышленные" елки. Оформили их в стилистике Московского транспорта и столичной промышленности. Они расположены в разных частях города", – рассказал Ликсутов.

Запустить общественный транспорт Москвы в праздничном оформлении планировалось 15 декабря. К Новому году также украсили Северный и Южный речные вокзалы. Там установили светящиеся инсталляции корабля и двух капитанов, а также еловые арки с подсветкой.