Территорию ВДНХ украсили в рамках проекта "Зима в Москве"

Фото: пресс-служба ВДНХ

Территорию ВДНХ украсили к новогодним праздникам в рамках проекта "Зима в Москве". Всего на территории выставки и парка "Останкино" установили порядка 300 тематических конструкций, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Перед аркой главного входа установили гигантский шар. Он отделан золотым кружевом и светится яркими цветами. Внутри шара установлены скамейки, на которых можно отдохнуть и сфотографироваться на память.

На Центральной аллее поставили семь сияющих 7-метровых ворот. За ними красуется доминанта праздничного убранства – светящаяся арка, высота которой превышает 18 метров. Эта новогодняя конструкция установлена около павильона № 1 "Центральный". Там же посетители могут полюбоваться шарами-подвесками и сверкающей иллюминацией.

В северном и южном розариях появились 3-метровые волшебные одуванчики, а исторические фонари уличного освещения ВДНХ преобразились в светящиеся бокалы.

Число "2025" высотой до 5,5 метра москвичи и гости столицы могут увидеть на площади перед аркой главного входа, у станции канатной дороги "Северная", около арки южного входа и за павильоном № 34 "Космос".

Главный символ приближающегося Нового года – наряженную ель – поставили сразу в нескольких уголках ВДНХ. Деревья высотой от 6 до 17 метров расположены на катке, у музея "Атом", возле площади Промышленности, около интерактивного музейного комплекса "Буран", в зоне ландшафтного парка и в парке "Останкино".

До конца декабря главные городские площадки в Москве украсят хвойными композициями и гирляндами. Всего будет использовано 10 тысяч декоративных растений.

Также к Новому году украсят площадь около станции метро "Баррикадная". Там откроется фотозона с большими макетами подарков, арками из еловых ветвей и световым декором.