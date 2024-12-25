Пункты обогрева для бездомных продолжат работать в Москве в новогодние праздники

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Столичные пункты обогрева для бездомных продолжат работать в новогодние праздники, рассказала заммэра Анастасия Ракова.

"Обратившись туда, они могут рассчитывать не только на тепло, но и на всестороннюю помощь мобильной бригады для дальнейшего возвращения к полноценной жизни. Для нас важно не просто дать человеку временный кров, но и предоставить все инструменты для выхода из тяжелой ситуации", – добавила она.

Такие пункты открыты на Курском, Киевском, Ярославском, Павелецком и Белорусском вокзалах с 20:00 до 08:00.

Москвичей начали больше информировать о мерах поддержки. На подъездах можно увидеть номера служб, которые готовы помочь бездомным. Специалисты центра социальной адаптации имени Глинки готовы помочь оказавшимся в тяжелой ситуации с поиском работы и близких, а также с оформлением документов. Пункты обогрева при центре будут работать всю зиму (круглосуточно).

Между тем в храме святых мучеников Флора и Лавра на Зацепе у Павелецкого вокзала каждое Рождество, 7 января, проводится благотворительный ужин. Туда могут прийти до 200 бездомных, рассказал врио председателя синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Московского патриархата протоиерей Михаил Потокин.

На трапезу раздаются пригласительные билеты. После ужина бездомным дарят рождественские подарки, как правило, съедобные. Это делается для того, "чтобы они не замерзли, чтобы почувствовали атмосферу праздника", пояснил священнослужитель.

