Психолог Гордиенко посоветовал не давать деньги бездомным

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Поддержка бездомного финансами, едой и лекарствами имеет краткосрочный эффект и может сформировать у попавшего в беду человека механизм выученной беспомощности. Об этом Москве 24 рассказал психолог московского Центра социальной адаптации имени Е. П. Глинки Александр Гордиенко.

Ранее в столичном департаменте труда и соцзащиты населения сообщили, что с ноября в Москве вблизи крупных вокзалов заработали мобильные пункты обогрева для бездомных.

Гордиенко отметил, что деньги от неравнодушного прохожего в итоге могут быть потрачены не по назначению, а определенная еда или лекарства могут привести к ухудшению здоровья. Также специалист не рекомендовал самостоятельно разбираться в причинах, которые вынудили бездомного оказаться на улице. По словам Гордиенко, случайный прохожий в любом случае не сможет решить эти проблемы грамотно.

"Например, у человека могут быть депрессивные состояния, и есть риск ему навредить. В таких случаях чаще всего необходимо сопровождение профильных специалистов", – подчеркнул психолог.



Александр Гордиенко психолог московского Центра социальной адаптации имени Е. П. Глинки В борьбе с выученной беспомощностью нужно выработать противоположную схему – "я могу". Подопечным нашего центра мы объясняем, как важно ставить себе небольшие цели, добиваться промежуточных результатов и поощрять себя за них. Именно регулярное выполнение маленьких шагов вперед приводит к положительному результату.

Правильную помощь можно разделить на четкие шаги: первым делом нужно понять, угрожает ли здоровью человека опасность, рассказала Москве 24 директор московского Центра социальной адаптации имени Е. П. Глинки Ольга Устимова. Если такие признаки есть, необходимо вызвать скорую помощь по номеру 103.





Ольга Устимова директор московского Центра социальной адаптации имени Е. П. Глинки Лучше всего дождаться приезда бригады лично, особенно когда человек находится на улице, посреди парка или во дворах, где быстро найти его может быть сложно.

Когда же человек в порядке, лучшим решением будет обратиться в соцзащиту по телефонам +7 (499) 357-01-80 или +7 (903) 720-15-08. Если их нет под рукой, то можно набрать 112 и попросить перевести на диспетчерскую службу Центра социальной адаптации имени Е. П. Глинки по вопросам помощи бездомному человеку.

"В центр можно обратиться круглосуточно. Также в городе дежурят мобильные бригады "Социальный патруль", которые оперативно реагируют на обращения", – сказала Устимова.

В центре попавшему в беду помогут в том числе восстановить документы, найти родных и трудоустроиться. Кроме того, там работают психологи и юристы. Еще в центре бездомные получают горячее питание, ночлег, доврачебную помощь и обогрев, а также могут воспользоваться прачечной, указала директор учреждения.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что 262 социально ориентированные некоммерческие организации (НКО) получили поддержку в рамках конкурса. По словам мэра, проекты традиционно оценивались по степени значимости для столицы и ее жителей, а также исходя из них актуальности и реалистичности.