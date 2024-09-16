Центру социальной адаптации имени Глинки исполнилось 28 лет

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Центру социальной адаптации имени Е. П. Глинки исполнилось 28 лет. Соцработники, врачи, юристы и психологи оказывают бездомным людям комплексную поддержку с восстановлением документов, поиском жилья и трудоустройством, передает портал мэра и правительства Москвы.

Замруководителя департамента труда и соцзащиты Москвы Оксана Шалыгина отметила, что благодаря комплексной работе и индивидуальному подходу к каждому человеку удается следовать к основной цели – помогать людям возвращаться к нормальной жизни, а некоторым – практически начать все с чистого листа. За первые шесть месяцев этого года при поддержке работников центра уже 150 человек смогли изменить свою жизнь, рассказала она.

Шалыгина добавила, что центр не только помогает тем, кто попал в сложную ситуацию, но и делает город комфортнее и безопаснее. Для этого в столице работают мобильные бригады "Социальный патруль", которые могут оказать помощь и оперативно сопроводить бездомных людей, уточнила она.

Служба "Социальный патруль" регулярно ездит по разным районам города. Если специалисты замечают на улице бездомного человека, то выясняют необходимость оказания ему экстренной медицинской помощи. Если человек в ней не нуждается, то ему предлагают сопровождение в центр.

Центр социальной адаптации имени Глинки оказывает содействие в оформлении и восстановлении документов, юридическое сопровождение, психологические консультации, налаживание связи с родственниками, трудоустройство и другое. В декабре 2023 года также открылись мобильные фельдшерские пункты. Там люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, могут получить доврачебную помощь.

Более того, с прошлого года для каждой соцуслуги утверждены показатели качества и оценки результатов. Помощь в трудоустройстве считается оказанной качественно тогда, когда бывший бездомный человек вышел на работу и ходит на нее регулярно, не пропуская без уважительных причин.

В центре работают специалисты с большим опытом. Для каждого нуждающегося они составляют индивидуальную программу.

В свою очередь, директор центра Ольга Устимова указала, что в учреждении работают психологи, проводятся тематические лекции и собрания, чтобы человек, вернувшийся к нормальной жизни, мог справляться самостоятельно с возникающими сложностями. Люди, по ее словам, оказываются без крыши над головой по различным причинам, однако центр готов предложить свою помощь в любой ситуации.

Неравнодушные москвичи, которые заметили на улице бездомного человека, могут обратиться в "Социальный патруль" по номеру телефона +7 (499) 357⁠-01⁠-80, а также через единую службу помощи 112. Специалисты отреагируют на обращение и приедут на место. Центр и его филиалы работают круглосуточно, в том числе в выходные и праздничные дни.

Ранее по адресу Ясный проезд, дом 8, корпус 1 открылся новый волонтерский центр "Доброе место". Его общая площадь превышает 140 квадратных метров. Теперь горожане там могут не только общаться с единомышленниками и поддерживать социальные акции, но и посещать мастер-классы, лекции, а также принести собранное вторсырье и корм для животных, живущих в приютах.