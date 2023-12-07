Обогрев, жилье и работа: как бездомным в Москве помогают вернуться к жизни

В столице увеличили количество пунктов обогрева для людей, которые по разным причинам оказались без жилья. Как сообщила заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова, дополнительные точки появились возле Савеловского и Щелковского автовокзалов. Рассказываем, как еще в мегаполисе помогают бездомным.



Период морозов

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Количество пунктов обогрева в столице увеличили до 14 – теперь они обеспечивают около 700 мест, а обратиться в них может любой человек. Как рассказала Москве 24 директор Центра социальной адаптации имени Е. П. Глинки Ольга Устимова, мобильные пункты обогрева в автобусах работают круглосуточно на Комсомольской площади, у Павелецкого, Белорусского, Курского и Киевского вокзалов. С 5 декабря открылись дополнительные точки около Савеловского и Щелковского автовокзалов: они работают в ночные часы с 20:00 до 08:00. На время сильных морозов, помимо горячего чая, там можно получить и теплую одежду.

Кроме того, круглосуточные пункты обогрева можно найти в нескольких округах столицы – в отделениях Центра соцадаптации им. Глинки. Также горожане могут самостоятельно вызвать службу мобильных бригад "Социальный патруль" для бездомного по телефонам +7 (499) 357-09-29, +7 (903) 720-15-08 или 112.



Ольга Устимова директор Центра социальной адаптации им. Е. П. Глинки В период морозов мы усиливаем помощь гражданам, которые в ней нуждаются. Например, к пяти бригадам "Социального патруля" добавили еще две дополнительные бригады для патрулирования улиц города.

Для некоторых такая помощь может стать первым шагом к возвращению к полноценной жизни, считает Устимова.

"Если человек согласится на другие услуги нашего центра, мы разработаем для него индивидуальную программу поддержки с учетом жизненных обстоятельств, в которых он оказался. Это может быть помощь в восстановлении документов, отправке домой в родной город и так далее", – рассказала она.

Варианты помощи

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

В столице Центр социальной адаптации имени Е. П. Глинки больше 27 лет помогает попавшим в беду людям. За время его существования шанс на новую жизнь смогли получить сотни бездомных людей, рассказали Москве 24 в пресс-службе соцкомплекса правительства города.

В Центре имени Глинки есть приемное отделение на Иловайской улице, четыре территориальных отделения и служба "Социальный патруль". Ее специалисты регулярно объезжают места, где могут оказаться бездомные люди, а также принимают вызовы от неравнодушных москвичей. Обнаружив на улице человека, которому некуда идти, сотрудники выясняют, нужна ли экстренная медицинская помощь: если нет, то предлагают отправиться с ними в приемное отделение центра. Там попавшему в беду оказывают первичную доврачебную помощь, предоставляют ночлег, чистую одежду и питание. Затем специалисты собирают информацию о том, что с произошло с найденным гражданином. После этого с ним работают психологи и юристы, которые помогают восстановить документы, найти родственников, при необходимости оформить инвалидность. Человеку оказывают поддержку в дальнейшем устройстве жизни – помощь в поиске работы и решение вопроса с жильем. Каждый шаг документально регламентируется.





"Однажды к нам обратилась девушка, которую после конфликта мама выгнала и не пускала домой. Она прихрамывала, оказалось, что у нее рана. Вызвали скорую помощь, и девушку госпитализировали в экстренном порядке. Не заметь мы проблем со здоровьем, последствия могли быть очень печальными", – вспоминает социальный работник отделения мобильных бригад "Социальный патруль" Виталий Скалкин.

Чуткость и внимание к деталям со стороны соцработников помогли другой девушке, Ирине, вернуться домой. Она пришла в пункт обогрева, расположенный на территории отделения срочных социальных услуг "Дмитровское". Там ей рекомендовали обратиться к специалисту по социальной работе.

"Ирина была сильно обижена на мужа и ушла от него – не могла простить ссору. Несколько месяцев она скиталась по знакомым, потом – по приютам и ночлежкам некоммерческих организаций и вот пришла к нам", – рассказал специалист по социальной работе отделения срочных социальных услуг "Дмитровское" Григорий Шацкий.

Григорий Шацкий специалист по социальной работе отделения срочных социальных услуг "Дмитровское" Я стал проверять, не ищет ли ее супруг, и увидел заявку от него в одной из известных служб поиска людей.

Ирина говорила с мужем больше часа, напоминая ему причину своего ухода. В конце концов супруги помирились и вместе вернулись домой.

В свою очередь, Андрей, который обратился в мобильный пункт обогрева возле вокзала, лишился жилья, став жертвой мошенников. К тому же у него были проблемы со здоровьем. Когда он оказался на улице, то пришел к одному из микроавтобусов "Социальный патруль", чтобы согреться. Специалисты точки рассказали ему о возможных мерах помощи, и мужчина согласился проехать в центр социальной адаптации.

"Андрей сможет подать заявление на признание нуждающимся в социальном обслуживании, и ему будет составлена индивидуальная программа ресоциализации", – отметила специалист по социальной работе Карина Шилова. Специалисты помогут пройти мужчине необходимых врачей, чтобы начать оформлять инвалидность, а также будет решаться вопрос о жизнеустройстве, заключила девушка.