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07 декабря, 15:46

Общество

Обогрев, жилье и работа: как бездомным в Москве помогают вернуться к жизни

В столице увеличили количество пунктов обогрева для людей, которые по разным причинам оказались без жилья. Как сообщила заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова, дополнительные точки появились возле Савеловского и Щелковского автовокзалов. Рассказываем, как еще в мегаполисе помогают бездомным.

Период морозов

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Количество пунктов обогрева в столице увеличили до 14 – теперь они обеспечивают около 700 мест, а обратиться в них может любой человек. Как рассказала Москве 24 директор Центра социальной адаптации имени Е. П. Глинки Ольга Устимова, мобильные пункты обогрева в автобусах работают круглосуточно на Комсомольской площади, у Павелецкого, Белорусского, Курского и Киевского вокзалов. С 5 декабря открылись дополнительные точки около Савеловского и Щелковского автовокзалов: они работают в ночные часы с 20:00 до 08:00. На время сильных морозов, помимо горячего чая, там можно получить и теплую одежду.

Кроме того, круглосуточные пункты обогрева можно найти в нескольких округах столицы – в отделениях Центра соцадаптации им. Глинки. Также горожане могут самостоятельно вызвать службу мобильных бригад "Социальный патруль" для бездомного по телефонам +7 (499) 357-09-29, +7 (903) 720-15-08 или 112.

В период морозов мы усиливаем помощь гражданам, которые в ней нуждаются. Например, к пяти бригадам "Социального патруля" добавили еще две дополнительные бригады для патрулирования улиц города.
Ольга Устимова
директор Центра социальной адаптации им. Е. П. Глинки

Для некоторых такая помощь может стать первым шагом к возвращению к полноценной жизни, считает Устимова.

"Если человек согласится на другие услуги нашего центра, мы разработаем для него индивидуальную программу поддержки с учетом жизненных обстоятельств, в которых он оказался. Это может быть помощь в восстановлении документов, отправке домой в родной город и так далее", – рассказала она.

Варианты помощи

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

В столице Центр социальной адаптации имени Е. П. Глинки больше 27 лет помогает попавшим в беду людям. За время его существования шанс на новую жизнь смогли получить сотни бездомных людей, рассказали Москве 24 в пресс-службе соцкомплекса правительства города.

В Центре имени Глинки есть приемное отделение на Иловайской улице, четыре территориальных отделения и служба "Социальный патруль". Ее специалисты регулярно объезжают места, где могут оказаться бездомные люди, а также принимают вызовы от неравнодушных москвичей.

Обнаружив на улице человека, которому некуда идти, сотрудники выясняют, нужна ли экстренная медицинская помощь: если нет, то предлагают отправиться с ними в приемное отделение центра. Там попавшему в беду оказывают первичную доврачебную помощь, предоставляют ночлег, чистую одежду и питание.

Затем специалисты собирают информацию о том, что с произошло с найденным гражданином. После этого с ним работают психологи и юристы, которые помогают восстановить документы, найти родственников, при необходимости оформить инвалидность. Человеку оказывают поддержку в дальнейшем устройстве жизни – помощь в поиске работы и решение вопроса с жильем. Каждый шаг документально регламентируется.


"Однажды к нам обратилась девушка, которую после конфликта мама выгнала и не пускала домой. Она прихрамывала, оказалось, что у нее рана. Вызвали скорую помощь, и девушку госпитализировали в экстренном порядке. Не заметь мы проблем со здоровьем, последствия могли быть очень печальными", – вспоминает социальный работник отделения мобильных бригад "Социальный патруль" Виталий Скалкин.

Чуткость и внимание к деталям со стороны соцработников помогли другой девушке, Ирине, вернуться домой. Она пришла в пункт обогрева, расположенный на территории отделения срочных социальных услуг "Дмитровское". Там ей рекомендовали обратиться к специалисту по социальной работе.

"Ирина была сильно обижена на мужа и ушла от него – не могла простить ссору. Несколько месяцев она скиталась по знакомым, потом – по приютам и ночлежкам некоммерческих организаций и вот пришла к нам", – рассказал специалист по социальной работе отделения срочных социальных услуг "Дмитровское" Григорий Шацкий.

Я стал проверять, не ищет ли ее супруг, и увидел заявку от него в одной из известных служб поиска людей.
Григорий Шацкий
специалист по социальной работе отделения срочных социальных услуг "Дмитровское"

Ирина говорила с мужем больше часа, напоминая ему причину своего ухода. В конце концов супруги помирились и вместе вернулись домой.

В свою очередь, Андрей, который обратился в мобильный пункт обогрева возле вокзала, лишился жилья, став жертвой мошенников. К тому же у него были проблемы со здоровьем. Когда он оказался на улице, то пришел к одному из микроавтобусов "Социальный патруль", чтобы согреться. Специалисты точки рассказали ему о возможных мерах помощи, и мужчина согласился проехать в центр социальной адаптации.

"Андрей сможет подать заявление на признание нуждающимся в социальном обслуживании, и ему будет составлена индивидуальная программа ресоциализации", – отметила специалист по социальной работе Карина Шилова. Специалисты помогут пройти мужчине необходимых врачей, чтобы начать оформлять инвалидность, а также будет решаться вопрос о жизнеустройстве, заключила девушка.

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