Дополнительные пункты обогрева для бездомных заработали в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Число пунктов обогрева в Москве с приходом зимы увеличилось до 14. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Вице-мэр подчеркнула, что Москва – город неравнодушных людей. В период морозов она назвала важной задачу объединиться для помощи бездомным.

"Мы приняли решение об увеличении пунктов обогрева, которые остаются востребованными среди бездомных людей. Теперь в городе работает 14 таких точек. Они расположены на привокзальных территориях и возле отделений центра социальной адаптации", – сообщила она.

Дополнительные пункты обогрева появились около Савеловского и Щелковского вокзалов. Они доступны с 20:00 до 08:00.

Круглосуточно в городе работают мобильные пункты на Комсомольской площади, у Павелецкого, Белорусского, Курского и Киевского вокзалов. Вместе с горячим чаем там можно получить теплую одежду.

В отделениях Центра социальной адаптации имени Глинки на улицах Иловайской, Ижорской, Матросова и Михельсона также круглосуточно оказывают помощь бездомным. На улице Николоямской работает пункт обогрева "Ангар спасения" от православной службы помощи "Милосердие".

В случае обнаружения на улице бездомного, нуждающегося в помощи, москвичи могут обратиться в отделение мобильных бригад "Социальный патруль" по телефонам 8 (499) 357-01-80 и 8 (903) 720-15-08, а также в единую службу помощи 112.

9 и 10 декабря на территории столичного пространства "Хлебзавод № 9" пройдет фестиваль "Город неравнодушных". В нем примут участие более 40 столичных некоммерческих организаций, которые представят товары на продажу. Приобретая их, гости смогут помочь малоимущим семьям, тяжелобольным детям, пожилым людям и бездомным животным.



Благотворительный фестиваль "Город неравнодушных" пройдет в столице