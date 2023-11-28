Аномальные осадки: куда обращаться по поводу уборки снега в Москве

Московские коммунальные службы продолжают чистить улицы после снегопада, обрушившегося на город в ночь на понедельник, 27 ноября. Из-за обильных осадков к работе дополнительно привлекли свыше 10 тысяч специалистов. При этом синоптики прогнозируют, что снег будет идти в Москве до конца недели. Рассказываем, в какие сроки, согласно нормам, его должны убирать.



Сроки уборки снега

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

С 23 по 27 ноября в Москве выпало до 30 сантиметров снега. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Осадки, по прогнозам синоптиков, продолжатся до конца недели, уточнил он. Из-за аномальных снегопадов к уборке улиц были привлечены дополнительные силы, в частности 12 тысяч специалистов и свыше 800 единиц спецтехники. Работы по очистке дорог и тротуаров, а также погрузке и вывозу снега ведутся круглосуточно.





из телеграм-канала столичного комплекса городского хозяйства Все городские службы продолжают работать в усиленном режиме... Особое внимание уделяем очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы и потребительского рынка.

Согласно нормам, уборку снега на проезжей части начинают после того, как завершился снегопад, или же после выпадения каждых пяти сантиметров осадков. На то, чтобы подмести и обработать дороги противогололедными средствами, коммунальным службам выделяется не более пяти часов. Те же правила действуют касательно тротуаров и общественных остановок. На приведение в порядок обочин у специалистов есть сутки после окончания снегопада.

Снежную массу, убранную с тротуаров, проезжей части и сброшенную с крыш, по нормам отодвигают в лотковые части проездов и улиц, то есть те, которые предназначены для скопления дождевой воды и других жидкостей. Отсюда снег обязаны вывезти в период от 12 часов до семи дней. На скорость этого процесса влияет количество осадков.

В случае обильных снегопадов снег во дворах чистят каждые три часа. Его складывают на специальные площадки, чтобы не мешать пешеходам. Если снежный покров меньше двух сантиметров, то улицы подметают, а во время гололеда дорожную часть во дворе обрабатывают реагентами.

Что касается крыш, то при сильных снегопадах опасные зоны должны огораживать. Вместе с тем сосульки и образованные снегом свесы в дневные часы обязаны оперативно убирать по мере их появления. На то, чтобы привести в порядок кровли вдоль игровых площадок, главных магистралей, пешеходных зон и крыши подъездов, у коммунальных служб после снегопада есть двое суток. Остальные – в течение трех дней после непогоды.



Куда обратиться за помощью

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

С просьбой убрать снег во дворе и на крыше можно обратиться в управляющую компанию (УК). Их контакты указаны на портале "Дома Москвы", в подъездах на стендах с информацией и на квитанциях за жилищно-коммунальные услуги. Еще один вариант – связаться с Мосжилинспекцией, которая контролируют деятельность УК. Адрес организации для своего округа можно посмотреть на портале mos.ru на странице ведомства. В Мосжилинспекцию получится обратиться и через электронную приемную. Заявление рассмотрят не более чем за 30 дней с момента его регистрации.

По поводу тротуаров, дорог, парков, скверов, нежилых домов и прочих общественных мест следует связаться с владельцем либо балансодержателем здания или территории. В решении вопросов поможет и Объединение административно-технических инспекций города Москвы (ОАТИ). Позвонить в организацию по телефону +7 (495) 690-77-00 получится в будни. В выходные же нужно будет оставить обращение через электронную приемную ведомства (все контакты находятся на странице ОАТИ на портале mos.ru).

Что касается уборки территорий вблизи вестибюлей и входов в подземные переходы метро, платформ МЦК, трамвайных путей на обособленном полотне, то следует звонить в единый контакт-центр "Московский транспорт" по телефону + 7 (495) 539-54-54 или по номеру 3210 (с мобильного).

Кроме того, во всех указанных выше ситуациях можно обратиться в управу района или окружную префектуру.



Помощь онлайн

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Решить вопрос в формате онлайн можно через портал "Наш город". Для этого необходимо зарегистрироваться, а после выбрать из предложенных тем интересующую. Затем указать адрес, описать ситуацию и прикрепить фото (не более пяти снимков).

Обращение зарегистрируют в течение суток или 72 часов, если подряд следуют больше трех выходных дней. Далее ответственным ведомством проводится проверка. Ответ должны подготовить и отправить в течение восьми рабочих дней. Результаты решения вопроса опубликуют на портале.

