Более 10 тыс специалистов дополнительно вышли на уборку снега в Москве

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По решению Сергея Собянина из-за обильных снегопадов в Москве на очистку города дополнительно вышли 12 тысяч специалистов и свыше 800 единиц спецтехники из 16 инженерных компаний. Они чистят улицы и тротуары, погружают и вывозят снег круглые сутки, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, передает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

Отмечается, что для сотрудников инженерных компаний и коммунальных служб, которые сейчас работают в усиленном режиме, организовали пункты обогрева и полевые кухни. Круглосуточно дежурство несут аварийно-восстановительные бригады инженерных компаний и префектур округов.

В комитете добавили, что ведется непрерывный мониторинг улиц, спецтехника занимается подметанием и противогололедной обработкой. Особое внимание уделяется очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам городского транспорта, станциям метро и МЦК, ж/д станциям и платформам, ТПУ, объектам соцсферы и потребительского рынка. Также на МКАД и в ТиНАО дежурят тягачи, чтобы оказать в случае необходимости помощь водителям грузовых машин.

Снегопад пришел в Москву и область в ночь на понедельник, 27 ноября. На дорогах образовались гололедица и снежные заносы. На этом фоне в столичном регионе ввели оранжевый уровень погодной опасности. Водителей призвали по возможности отложить поездки на личном транспорте.

В свою очередь, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд поделился, что небольшой снег будет идти в городе в течение недели, еще один снегопад прогнозируется в четверг, 30 ноября. По его словам, высота снежного покрова в столице к концу месяца вырастет до 25 сантиметров.

В связи с непогодой Сергей Собянин решил привлечь еще около 10–12 тысяч сотрудников городских служб. Речь идет о специалистах Мосгаза и Мосводоканала. Мэр назвал снегопады в Москве рекордными.

Еще более 10 тыс коммунальщиков выйдут на уборку улиц Москвы – Собянин