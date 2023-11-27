Собянин: для уборки снега привлечем дополнительно более 10 тыс коммунальщиков

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Сергей Собянин принял решение привлечь еще около 10–12 тысяч сотрудников городских служб из-за непогоды. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

В частности, речь идет о сотрудниках Мосгаза, Мосводоканала. По словам мэра, в столице рекордные снегопады, сегодня потепление, затем всю неделю будет идти снег.

Он подчеркнул, что коммунальщики работают на пределе своих сил из-за тяжелых погодных условий. Чтобы активно убирать снег и наводить порядок, были привлечены дополнительные силы.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заметил, что небольшой снег будет идти в городе в течение недели, еще один снегопад прогнозируется в четверг, 30 ноября, передает "Интерфакс".

Отмечается, что высота снежного покрова в Москве к концу ноября вырастет до 25 сантиметров, снег не растает до весны.

"Во вторник и среду будет небольшой снежок, а в четверг опять будет снег, но ледяного дождя и снега не будет, поэтому высота снега подрастет еще на 3–4 сантиметра", – поделился синоптик.

В пятницу и субботу, 1 и 2 декабря, также прогнозируется небольшой снег, сказал он. Вильфанд напомнил, что за прошедшую ночь в Москве и области выпало от 6 до 24 миллиметров осадков в зависимости от районов.

Так, высота снежного покрова в Москве на станции ВДНХ увеличилась до 21 сантиметра, в Михайловском, расположенной ТиНАО – до 24 сантиметров. В Подмосковье снежный покров на разных станциях вырос до 13–25 сантиметров.

По словам синоптика, выпавший снег "сохранится, останется с нами, не навсегда, но до весны". При этом температура в столичном регионе поднялась до 2 градусов, началось небольшое подтаивание снега, это приведет к усилению гололедицы.

Также сейчас в городе есть ветер с порывами до 10–12 метров в секунду, который, отметил метеоролог, будет способствовать замерзанию подтаявшего снега. Гололедица обусловлена и прошедшим в некоторых районах ледяным дождем. Таяние снега продлится до 16:00–17:00.

Также уже вечером в городе и области столбики термометров начнут падать. Предстоящей ночью и днем во вторник, 28 ноября, будет от минус 8 до минус 5 градусов. 29 ноября ожидается от минус 15 до минус 11 градусов, а днем – от минус 7 до минус 5.

Кроме того, из-за достаточно низкого давления на этой неделе будут плотные облака, солнца ждать не стоит, заключил Вильфанд.

Снегопад обрушился на столичный регион в ночь на понедельник. В Гидрометцентре РФ предупредили, что в течение всего дня 27 ноября в Москве прогнозируется облачная погода со снегом, местами сильный мокрый снег и метель. На дорогах ожидается гололедица и снежные заносы.

В столичном районе из-за непогоды объявили оранжевый уровень погодной опасности. Коммунальщики в усиленном режиме ликвидируют последствия снегопада в Москве. Автомобилистов попросили по возможности отложить поездки на личном транспорте.

Вместе с тем в Дептрансе предупредили о задержках наземного транспорта из-за непогоды. Возможны локальные задержки трамваев, некоторые маршруты могут быть оперативно изменены. В департаменте призвали внимательно слушать объявления водителей.

Из-за сильного снегопада Московская железная дорога перешла на усиленный режим работы. В течение всей ночи производилась очистка путей от снега. Сейчас на линии работают 1,5 тысячи человек и более 50 единиц специальной техники. Кроме того, организован оперативный штаб по снегоборьбе.

Высота сугробов в Москве к концу ноября вырастет до 25 сантиметров