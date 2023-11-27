Жителей Москвы предупредили о метели и гололедице 27 ноября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В первый день недели, 27 ноября, в Москве прогнозируется облачная погода со снегом, местами сильный мокрый снег и метель. На дорогах ожидается гололедица и снежные заносы. Об этом информирует Гидрометцентр России.

По данным метеорологов, днем столбики термометров в столице будут показывать от минус 1 до 1 градуса, а в Подмосковье – от минус 3 до 2 градусов.

Восточный ветер будет дуть со скоростью 7–12 метров в секунду, во время метели ожидаются порывы до 15–20 метров в секунду. Атмосферное давление составит 727 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в Москве понизится до минус 5 градусов, по области – до минус 8 градусов.

Ранее в ЦОДД посоветовали московским водителям по возможности пересесть на городской транспорт 27 ноября из-за ожидающейся в столице метели.

До этого ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что высота сугробов в Москве может вырасти до 27–32 сантиметров к 5 декабря, что станет близким к рекорду 1952 года.

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