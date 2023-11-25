Москвичей предупредили о резких колебаниях атмосферного давления на будущей неделе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Резкие колебания атмосферного давления ожидаются в столице на следующей неделе. На это повлияют пришедшие южные циклоны, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

По его словам, 25 и 26 ноября показания барометров будут расти, к вечеру воскресенья они поднимутся на 18–22 единицы. Затем, продолжил синоптик, циклонический вихрь окажет свое влияние, и атмосферное давление опустится на 10–14 единиц, а после его ухода, к 29 ноября, оно вновь вырастет на 17–21 единицу и вернется в норму.

Леус добавил, что 30 ноября атмосферное давление вновь снизится, а 1 декабря повысится и немного превысит норму. В первое воскресенье декабря давление снова упадет, а зачем вырастет, написал он.

Синоптик отметил, что подобные колебания называются "барической пилой", потому что график, который выдает барограф, похож на зубья пилы.

Ранее Леус спрогнозировал москвичам высоту сугробов до 27–32 сантиметров к 5 декабря. Эти показания приблизятся к рекорду 1952 года, когда высота сугробов составляла 27–31 сантиметр.

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