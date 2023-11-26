Москвичей призвали пересесть на городской транспорт из-за метели 26–27 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В понедельник, 27 ноября, водителям рекомендуется пересесть на городской транспорт, так как ночью 26 ноября и на следующий день ожидается метель. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса со ссылкой на ЦОДД.

"По прогнозу синоптиков, с 21:00 26 ноября до вечера 27 ноября в городе ожидаются снегопад, мокрый снег и сильный ветер. Возможно образование гололедицы. Просим по возможности завтра воспользоваться городским транспортом для поездок по городу", – говорится в сообщении.

Автомобилистов призвали соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров. Особенно внимательными следует быть на подъемах и спусках с мостов и эстакад, подчеркнули в департаменте.



Как уточнял ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, метель может нагрянуть в Москву после 18:00 26 ноября. Ветер в это время ожидается восточный, северо-восточный с порывами до четырех-девяти метров в секунду. Температура составит минус четыре-шесть градусов, в Подмосковье – минус два-семь градусов.

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