Спасатели предупредили москвичей о сильном снеге и ледяном дожде

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Сильный снегопад будет идти в столице до 13:00 27 ноября, предупредили синоптики Росгидромета. Местами прогнозируются ледяной дождь и гололед.

В связи с неблагоприятными погодными условиями столичное управление МЧС России рекомендует автомобилистам снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Также следует избегать внезапных маневров – обгонов, перестроений, опережений – и парковать автомобили вдали от деревьев.

Находясь на улице, следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.

В случае необходимости можно позвонить по телефону 101 или единому телефону доверия ГУ МЧС России по Москве 8 (495) 637-22-22.

Снегопад обрушился на столичный регион в ночь на понедельник. В Гидрометцентре РФ предупредили, что в течение всего дня 27 ноября в Москве прогнозируется облачная погода со снегом, местами сильный мокрый снег и метель. На дорогах ожидается гололедица и снежные заносы.

Днем столбики термометров в столице будут показывать от минус 1 до 1 градуса, а в Подмосковье – от минус 3 до 2 градусов. Восточный ветер будет дуть со скоростью 7–12 метров в секунду, во время метели ожидаются порывы до 15–20 метров в секунду.

В столичном районе из-за непогоды объявили оранжевый уровень погодной опасности. Коммунальщики в усиленном режиме ликвидируют последствия снегопада в Москве. Автомобилистов попросили по возможности отложить поездки на личном транспорте.

Вместе с тем в Дептрансе предупредили о задержках наземного транспорта из-за непогоды. Возможны локальные задержки трамваев, некоторые маршруты могут быть оперативно изменены. В департаменте призвали внимательно слушать объявления водителей.

Из-за сильного снегопада Московская железная дорога перешла на усиленный режим работы. В течение всей ночи производилась очистка путей от снега. Сейчас на линии работают 1,5 тысячи человек и более 50 единиц специальной техники. Кроме того, организован оперативный штаб по снегоборьбе.

"Утро": 2 градуса тепла ожидается в столице 27 ноября