Коммунальные службы Москвы начали вывозить снег

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Коммунальщики в столице начали вывозить снег. Комплекс городского хозяйства Москвы рассказал о текущей работе в своем телеграм-канале.

"Повсеместно идут работы по вывозу снега с улично-дорожной сети и дворовых территорий с зачисткой лотковых зон, парковочных пространств. На улицах города работает снегоуборочная и погрузочная техника", – говорится в публикации.

Автомобилистов призвали быть внимательными и с пониманием относиться к работе спецтехники на дорогах.

Максимальная высота сугробов в области составила 25 сантиметров, а в Москве на базовой столичной метеостанции ВДНХ зафиксировали 21 сантиметр снежного покрова. По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, это в три раза выше нормы и соответствует показателям первой декады января.

Сергей Собянин принял решение привлечь еще около 10–12 тысяч сотрудников городских служб из-за непогоды, в том числе специалистов Мосгаза и Мосводоканала. По словам мэра, коммунальщики работают на пределе своих сил из-за тяжелых погодных условий.

Высота сугробов в Москве к концу ноября вырастет до 25 сантиметров