Москвичам пообещали температурные горки и очередной южный циклон

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Москву нагрянет очередной южный циклон, а также ожидаются перепады температур. Об этом рассказал руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов телеканалу "360".

Он пояснил, что в понедельник, 27 ноября, в столице ожидается дождь со снегом, а температура днем составит от 0 до 2 градусов. 28 ноября в городе похолодает – столбики термометров покажут от -4 до -7 градусов. А утром в среду, продолжил Шувалов, горожан ждут морозы до -15 градусов, при этом осадков не будет.

"В среду очередной южный циклон поднимается, но не такой интенсивный, он задевает нас только краем. Поэтому снег будет на целый день, температура при этом тоже повысится, но это скорее относится к категории ослабления морозов. В течение дня будет до -5 градусов", – уточнил синоптик.

По его словам, снега 29 ноября выпадет еще максимум шесть-семь сантиметров. А в пятницу, 1 декабря, ожидаются небольшие осадки.

В выходные, продолжил Шувалов, температура вновь понизится. Он не исключил морозы до -18 градусов и очередной температурный рекорд сезона.

Ранее коммунальные службы столицы перешли на усиленный режим работы из-за снегопада. В Москве и Подмосковье объявили оранжевый уровень погодной опасности.

Автомобилистов попросили по возможности отложить поездки на личном транспорте. Москвичей также предупредили, что из-за непогоды возможны локальные задержки трамваев, некоторые маршруты могут быть оперативно изменены.

Собянин предупредил москвичей о снегопаде ночью 28 ноября