В Московской области заявили о самом мощном снегопаде за последние 40 лет

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Московской области зафиксировали самый мощный снегопад за последние 40 лет. Глава региона Андрей Воробьев рассказал об этом в своем телеграм-канале.

"Всю ночь дороги и улицы чистили почти три тысячи человек, больше двух тысяч единиц техники. Работы не останавливаются ни на минуту", – говорится в его публикации.

Губернатор отметил, что коммунальщики прикладывают все усилия, чтобы расчистить дороги, по которым следует общественный транспорт.

По его словам, наиболее сложная обстановка наблюдается в Можайске, Ленинском, Лобне и Подольске. В эти районы решили направить дополнительные силы, добавил глава области.

Воробьев поблагодарил специалистов, которые находятся на постоянном дежурстве и устраняют последствия снегопада.

Жителей столичного региона призывают быть внимательными в условиях непогоды. В некоторых районах идет снег с дождем, что приводит к образованию гололедицы.

Ранее коммунальные службы столицы перешли на усиленный режим работы из-за снегопада. В Москве и Подмосковье объявили оранжевый уровень погодной опасности.

Автомобилистов попросили по возможности отложить поездки на личном транспорте. Москвичей также предупредили, что из-за непогоды возможны локальные задержки трамваев, некоторые маршруты могут быть оперативно изменены.



Маршруты трамваев могут оперативно изменить в столице из-за непогоды