Десять экипажей ЦОДД привлекли к буксированию застрявших на дорогах грузовиков

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Десять экипажей Дорожного патруля ЦОДД на данный момент буксируют большегрузы, помогая преодолеть возвышенности, а также разгрузить столичные дороги. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса.

Отмечается, что речь идет о МКАД, где сейчас особенно затруднено движение. Грузовые автомобили не могут заехать в горку, из-за чего тормозят движение.

Кроме того, всю ночь и утро на дорогах города работают 30 экипажей Дорожного патруля ЦОДД.

Ранее на МКАД в районе 144-го дома по Ярославскому шоссе перекрыли съезд № 93А из-за буксующих грузовиков. Автомобили передвигаются по одной полосе из четырех. На месте уже работают оперативные службы города.

Ранее москвичей предупредили о задержках наземного транспорта из-за непогоды. В Дептрансе призвали водителей внимательно слушать объявления.

Коммунальщики в усиленном режиме ликвидируют последствия снегопада в Москве. Автомобилистов попросили по возможности отложить поездки на личном транспорте. В столичном районе из-за непогоды объявили оранжевый уровень погодной опасности.

Маршруты трамваев могут оперативно изменить в столице из-за непогоды