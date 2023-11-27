На МКАД перекрыли съезд №93А из-за буксующих грузовиков

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На МКАД в районе 144-го дома по Ярославскому шоссе перекрыт съезд №93А из-за буксующих грузовых автомобилей, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

Автомобили передвигаются по одной полосе из четырех. На месте уже работают оперативные службы города.

Ранее сообщалось, что движение на дорогах Москвы осложнено, на некоторых участках буксуют грузовики. Городские коммунальные службы работают в усиленном режиме на фоне ожидающейся метели. Московских водителей призвали отложить поездки на автомобилях.

В Дептрансе также сообщили, что из-за погодных условий возможны локальные задержки трамваев, некоторые маршруты могут быть оперативно изменены.

В Гидрометцентре РФ рассказали, что 27 ноября в Москве прогнозируется облачная погода со снегом, местами сильный мокрый снег и метель. На дорогах ожидается гололедица и снежные заносы.

На Москву надвигается черная метель