27 ноября, 06:33Транспорт
Москвичей призвали отказаться от поездок на автомобиле из-за непогоды
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Движение на дорогах Москвы осложнено, на некоторых участках буксуют грузовики. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.
Городские коммунальные службы работают в усиленном режиме на фоне ожидающейся метели. Московских водителей призвали отложить поездки на автомобилях.
В Дептрансе также сообщили, что из-за погодных условий возможны локальные задержки трамваев, некоторые маршруты могут быть оперативно изменены.
Ранее в Гидрометцентре РФ рассказали, что 27 ноября в Москве прогнозируется облачная погода со снегом, местами сильный мокрый снег и метель. На дорогах ожидается гололедица и снежные заносы.
До этого ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова отметила, что утром 25 ноября высота снежного покрова в Москве значительно превысила норму, достигнув 15 сантиметров.
На Москву надвигается черная метель
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