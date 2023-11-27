Москвичей призвали отказаться от поездок на автомобиле из-за непогоды

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение на дорогах Москвы осложнено, на некоторых участках буксуют грузовики. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Городские коммунальные службы работают в усиленном режиме на фоне ожидающейся метели. Московских водителей призвали отложить поездки на автомобилях.

В Дептрансе также сообщили, что из-за погодных условий возможны локальные задержки трамваев, некоторые маршруты могут быть оперативно изменены.

Ранее в Гидрометцентре РФ рассказали, что 27 ноября в Москве прогнозируется облачная погода со снегом, местами сильный мокрый снег и метель. На дорогах ожидается гололедица и снежные заносы.

До этого ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова отметила, что утром 25 ноября высота снежного покрова в Москве значительно превысила норму, достигнув 15 сантиметров.

На Москву надвигается черная метель