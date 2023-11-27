Москвичам рассказали о погоде на предстоящей неделе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Южный циклон вечером 27 ноября начнет покидать столичный регион, после кратковременной оттепели вернутся морозы. Об этом пишет RT со ссылкой на синоптика прогностического центра "Метео" Александра Ильина.

По его словам, в предстоящую ночь в Москве и области столбики термометров покажут от минус 6 до минус 11 градусов. Днем 28 ноября – от минус 2 до минус 7, такая же температура будет 29 ноября, прогнозируется небольшой снег.

Ильин добавил, что днем 27 ноября ожидается мокрый снег с дождем, образуется "корочка". Дорожная обстановка будет сложной. При этом к концу недели особых снегопадов не прогнозируется.

"В первый день зимы морозы еще окрепнут. Первый день декабря будет мягкий, хороший зимний день, с небольшим снегом", – подвел он итог.

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