Высота сугробов в Москве превысила 20 см

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Высота сугробов в Москве в результате аномальных снегопадов превысила 20 сантиметров, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По его словам, 27 ноября высота снежного покрова на базовой столичной метеостанции ВДНХ составила 21 сантиметр, в Тушине – 19 сантиметров, на Балчуге – 22 сантиметра. Это в три раза выше климатической нормы и соответствует многолетним показателям первой декады января.

В Подмосковье больше всего снега выпало в Михайловском и Ново-Иерусалиме – 24 и 25 сантиметров соответственно.

В свою очередь, другой синоптик "Фобоса", Михаил Леус, добавил, что сильных осадков в столице осталось на час-полтора, поэтому ситуация начнет улучшаться.

"Не забывайте про дневные оттепели и вечерний переход температуры вновь к отрицательным значениям – образуется гололедица!" – предупредил он.

Снегопад обрушился на столичный регион в ночь на понедельник. В Гидрометцентре РФ предупредили, что в течение всего дня 27 ноября в Москве прогнозируется облачная погода со снегом, местами сильный мокрый снег и метель. На дорогах ожидаются гололедица и снежные заносы.

Днем столбики термометров в столице будут показывать от минус 1 до 1 градуса, а в Подмосковье – от минус 3 до 2 градусов. Восточный ветер будет дуть со скоростью 7–12 метров в секунду, во время метели ожидаются порывы до 15–20 метров в секунду.

В столичном районе из-за непогоды объявили оранжевый уровень погодной опасности. Коммунальщики в усиленном режиме ликвидируют последствия снегопада в Москве. Горожан призвали быть внимательнее в условиях непогоды. Автомобилистов попросили по возможности отложить поездки на личном транспорте.

Вместе с тем в Дептрансе предупредили о задержках наземного транспорта из-за непогоды. Возможны локальные задержки трамваев, некоторые маршруты могут быть оперативно изменены. В департаменте призвали внимательно слушать объявления водителей.

Автомобилистам также напомнили о правилах безопасности, которые необходимо соблюдать в непогоду. Их просят держать дистанцию с другими машинами, не превышать скорость и не совершать резких маневров.

Из-за сильного снегопада Московская железная дорога перешла на усиленный режим работы. В течение всей ночи производилась очистка путей от снега. Сейчас на линии работают 1,5 тысячи человек и более 50 единиц специальной техники. Кроме того, организован оперативный штаб по снегоборьбе.

Михаил Леус заявил, что высота сугробов в Москве может вырасти до 27–32 сантиметров к 5 декабря, что станет близким к рекорду 1952 года.

"Утро": 2 градуса тепла ожидается в столице 27 ноября