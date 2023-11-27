Столичные службы приступили к очистке крыш многоквартирных домов

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Коммунальные службы столицы приступили к очистке крыш многоквартирных домов. Об этом сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Там уточнили, что в светлое время суток специалисты будут чистить от снега и наледи скатные кровли зданий, выступающие элементы фасадов, водосборные желоба и воронки водостоков.

Места, где проводятся работы, оградили лентами и специальными ограждениями. Ведомство просит пешеходов быть внимательными и не заходить за ограждения.

Ранее сообщалось, что на уборку снега и льда в столице вывели все резервы коммунальной техники и персонала.

В понедельник, 27 ноября, в Москве ожидается облачная погода со снегом, местами сильный мокрый снег и метель. На дорогах прогнозируются гололедица и снежные заносы.

Днем столбики термометров в городе будут показывать от -1 до 1 градуса, а в Подмосковье – от -3 до 2 градусов. Восточный ветер будет дуть со скоростью 7–12 метров в секунду, во время метели ожидаются порывы до 15–20 метров в секунду.

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