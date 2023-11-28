Москвичам рассказали о самой холодной ночи на этой неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Ночь со вторника на среду, 29 ноября, может стать самой холодной на этой неделе, столбики термометра в этот день опустятся до минус 11–13 градусов. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на синоптика прогностического центра "Метео" Александра Ильина.

В течение недели температура воздуха в Москве будет держаться от минус 6 до минус 11 градусов, уточнил он. При этом в четверг, 30 ноября, в столице ожидается кратковременное потепление.

По его словам, в Москву вернутся сильные снегопады, ветер будет переменчивым с порывами до 15 метров в секунду.

Как уточнил в эфире радио Sputnik руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов, в Центральную Россию придут южные циклоны, они будут менее мощными, чем в ночь на понедельник.

"По совокупности того, что продемонстрировал этот южный циклон, такие природные явления бывают один раз в три-пять лет. Но без южных циклонов, увы, не обойдется ни конец ноября, ни начало декабря. Хорошо работает ветвь фронтальной зоны, которая пойдет от востока Средиземноморья на Русскую равнину", – сказал он.

Шувалов добавил, что в Москву следующий циклон нагрянет в четверг. Он будет не такой интенсивный – ни по давлению, ни по перепаду температур, ни по количеству осадков, отметил синоптик. В этот день прогнозируется снег, однако количество осадков не превысит четырех-семи сантиметров.

В будущем в центральные регионы страны придет похолодание, продолжил Шувалов. Он также спрогнозировал понижение температуры в ночь на вторник. Из-за этого ожидается гололедица. В среду прогнозируется самая холодная погода, столбики термометра покажут до минус 10–15 градусов.

Вместе с тем Шувалов рассказал, что в декабре ожидается изменчивая погода. Температура будет немного выше нормы. Снег, который выпал сейчас, не сойдет до Нового года, отметил синоптик.

Снегопад пришел в Москву и область в ночь на понедельник, 27 ноября. На дорогах образовались гололедица и снежные заносы. На этом фоне в столичном регионе ввели оранжевый уровень погодной опасности. Водителей призвали по возможности отложить поездки на личном транспорте.

В свою очередь, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд поделился, что небольшой снег будет идти в городе в течение недели, еще один снегопад прогнозируется в четверг, 30 ноября. По его словам, высота снежного покрова в столице к концу месяца вырастет до 25 сантиметров.

В связи с непогодой Сергей Собянин решил привлечь еще около 10–12 тысяч сотрудников городских служб. Речь идет о специалистах Мосгаза и Мосводоканала. Мэр назвал снегопады в Москве рекордными.

Высота сугробов в Москве к концу ноября вырастет до 25 сантиметров