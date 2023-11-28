Россиянам рассказали, как получить компенсацию при падении около дома

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Если житель многоквартирного дома поскользнулся рядом с подъездом, необходимо направить претензию в управляющую или иную обслуживающую организацию. Об этом пишет RT со ссылкой на заместителя директора департамента защиты прав потребителей и развития качества финансовых услуг Роскачества Игоря Позднякова.

По его информации, когда территория выходит за пределы придомовой, чаще всего за нее несут ответственность организации, расположенные вблизи, в собственности которых находятся здания, рядом с которыми произошел инцидент, или местная администрация. Кроме того, при получении травмы необходимо зафиксировать место и время произошедшего.

Он посоветовал вызвать скорую помощь, потому что выписка из карты вызова может помочь подтвердить факт получения травмы и место ее получения. Если бригада скорой не заберет пострадавшего в больницу, стоит самостоятельно обратиться в травмпункт и взять соответствующую справку.

Уточняется, что важно запечатлеть на фото или видео само место происшествия, желательно с отображением даты и времени, найти возможных свидетелей и взять у них контактные данные. Могут помочь записи с камер видеонаблюдения.

Поздняков подчеркнул, что при дальнейшем лечении необходимо получить и сохранить все справки с указанием срока лечения, больничный лист, квитанции на оплату лекарств и другие документы.

"Если урегулировать ситуацию таким способом не получается, необходимо обратиться в суд. При этом потерпевший может требовать не только возмещения расходов на лечение, но и компенсацию морального вреда, а также упущенных из-за долгосрочного лечения доходов", – говорится в тексте.

Специалист сказал, что в некоторых случаях применяются положения законодательства о защите прав потребителя – с виновной стороны в пользу потерпевшего может быть взыскан штраф в размере 50% от той суммы, что присудил суд.

Добавляется, что снег во дворах жилых домов должны убирать в места, где не ходят люди. При непрекращающемся снегопаде чистить тротуары должны каждые один-три часа, если снегопад отсутствует – каждые сутки-трое. Очистка придомовой территории от наледи и льда, посыпание противогололедными материалами также входят в обязанности управляющей организации.

Когда этого не происходит, жаловаться нужно в управляющую организацию. Поздняков считает, что претензии лучше оформлять в письменном виде и двух экземплярах. Очисткой крыш зданий от снега и сосулек занимаются управляющие организации или собственники зданий, претензии нужно направлять им, если уборка не производится.

"Заявку или жалобу также можно оставить на городском портале, если такой есть. Если и в этом случае нет реакции, стоит обратиться в управу района, префектуру, районную администрацию", – уточнил он.

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