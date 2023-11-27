Москвичей предупредили о сильной гололедице 28 ноября

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Во вторник, 28 ноября, в Москве и Подмосковье ожидается сильная гололедица. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Ночью и днем во вторник прогнозируется до минус 4–9 градусов, и это приведет к тому, что выпавшие осадки, которые растаяли до, замерзнут и будет очень сильная гололедица", – цитирует его ТАСС.

В связи с образованием наледи на дорогах синоптик призвал пешеходов быть внимательными при подъемах по ступеням, а также на дорогах в городе.

Утром 27 ноября высота сугробов в Москве превысила 20 сантиметров. Это в три раза выше климатической нормы и соответствует многолетним показателям первой декады января.

В связи с аномальными осадками в городе к уборке снега дополнительно привлекли еще около 10–12 тысяч сотрудников коммунальных служб. Благодаря этому ликвидировать последствия непогоды получится быстрее.



Городские службы ликвидируют последствия мощного снегопада в Москве