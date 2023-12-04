Благотворительный фестиваль "Город неравнодушных" пройдет в Москве

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

На территории столичного креативного пространства "Хлебозавод № 9" 9 и 10 декабря пройдет благотворительный фестиваль "Город неравнодушных". Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"На территории креативного пространства "Хлебозавод № 9" 9 и 10 декабря пройдет благотворительный фестиваль "Город неравнодушных". В нем примут участие более 40 столичных некоммерческих организаций", – говорится в сообщении.

В течение двух дней на площадке будет работать благотворительный маркет. Посетители смогут приобрести вязаные игрушки, изделий из текстиля и керамики, предметы для дома, одежду и другие товары. Средства, вырученные с продаж, направят на помощь малоимущим семьям, тяжелобольным детям, пожилым людям и бездомным животным.

На площадке фестиваля для гостей также организуют мастер-классы по изготовлению новогодних сувениров, в частности, свечей и поделок в технике "декупаж". Там же состоятся лекции и монологи о благотворительных проектах, иммерсивный спектакль и квест.

Ранее в Москве стартовала благотворительная акция "Исполни желание". Стать ее участником может любой желающий. Для этого необходимо зайти на страницу Московской дирекции массовых мероприятий (МДММ), где будут опубликованы письма ребят Деду Морозу. Затем выбрать одно из них, нажать на кнопку "Исполнить желание".

