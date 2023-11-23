Более 140 млн руб москвичи направили на благотворительность через электронные сервисы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С помощью электронных сервисов москвичи направили на благотворительность в 2023 году более 140 миллионов рублей, сообщила председатель комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова.

Она напомнила, что благотворительный сервис на mos.ru создали три года назад, он задумывался как связующее звено между горожанами и фондами, которым нужна поддержка.

"Сегодня мы можем с уверенностью заявить, что он отлично справляется с этой функцией. За время работы сервиса жители города сделали более 270 тысяч пожертвований в адрес столичных некоммерческих организаций", – уточнила Драгунова.

В сервисе представлено свыше 85 проверенных организаций, которые зарегистрированы в реестре благотворительных организаций столицы, ведут социально значимую деятельность и регулярно отчитываются об использовании собранных средств.

Помочь их подопечным можно в любое удобное время. Москвичи направляют помощь тяжелобольным детям и взрослым, многодетным семьям, людям с инвалидностью, а также бездомным животным и многим другим нуждающимся.

С момента начала работы сервиса свой вклад сделали свыше 75 тысяч жителей столицы. Для регулярной помощи нуждающимся пользователи могут подключить автоплатеж. Кроме того, возможности сервиса позволяют создать собственный благотворительный сбор в поддержку одной из представленных категорий и поделиться им с родными и близкими.

Помочь подопечным благотворительных организаций можно и с помощью баллов, полученных в городских проектах "Активный гражданин", "Электронный дом", "Город заданий" и "Город идей". С начала года пользователи этих электронных проектов перевели на благотворительность через сайт "Миллион призов" больше 100 миллионов рублей. Они сделали взносы в фонды свыше 124 тысяч раз.

На сегодняшний день на платформе представлено свыше 100 фондов, за год их количество почти удвоилось.

В октябре благотворительному сервису на mos.ru исполнилось три года. По словам Сергея Собянина, за это время он объединил 86 проверенных организаций и тысячи горожан, желающих помочь. Он позволяет поддержать детей и взрослых, семьи и пожилых людей, а также животных, экологические и научно-образовательные проекты.



Для перевода средств регистрация и авторизация на портале не требуются. Все организации проверены, а раз в три месяца на отдельной странице публикуется отчет об использовании собранных средств.



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