Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Благотворительному сервису на mos.ru исполнилось три года, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По его словам, за это время сервис объединил 86 проверенных организаций и тысячи горожан, желающих помочь. Он позволяет поддержать детей и взрослых, семьи и пожилых людей, а также животных, экологические и научно-образовательные проекты.



Мэр отметил, что на добрые дела направили уже больше 250 тысяч пожертвований на общую сумму свыше 86 миллионов рублей.



Для перевода средств регистрация и авторизация на портале не требуются. Все организации проверены, а раз в три месяца на отдельной странице публикуется отчет об использовании собранных средств.

Ранее в благотворительный сервис на городском портале mos.ru была добавлена новая категория "Экология". Москвичи могут поддержать программы по защите окружающей среды. Собранные на портале mos.ru средства направят на развитие инфраструктуры по сбору ненужных вещей.

