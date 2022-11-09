Новое направление поддержки появилось в благотворительном сервисе на mos.ru

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Новая категория была добавлена в благотворительный сервис на городском портале mos.ru. Теперь жители Москвы могут поддержать программы по защите окружающей среды в разделе "Экология", сообщается на портале.

Председатель комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова напомнила, что портал mos.ru работает только с проверенными благотворительными организациями и программами.

"Теперь на сервисе появилась возможность поддерживать программы по защите окружающей среды. <...> Экономия электроэнергии и расхода воды, уменьшение количества отходов, высаживание деревьев, пожертвования экологическим организациям – то немногое, что может сделать каждый", – заявила специалист.

Благотворительный сервис находится на странице "Проекты города". В категории "Экология" пока представлена только одна программа: "Подари вещам вторую жизнь". Ее подготовили в фонде "Второе дыхание".

Цель данного проекта – снизить количество бывшей в употреблении одежды на мусорных полигонах. Вещи могут передать нуждающимся, если они сохранились в хорошем состоянии, или же отправить на переработку. Ради удобства горожан в Москве развивают пункты приема и устанавливают специальные контейнеры.

Собранные на портале mos.ru средства направят именно на развитие инфраструктуры по сбору ненужных вещей. В настоящий момент фонд "Второе дыхание" администрирует более 2,5 тысячи контейнеров и пунктов приема вещей, размещенных почти в 200 городах страны.

По данным на июль 2022 года пользователи перечислили свыше 27 миллионов рублей на благотворительность с начала работы благотворительного сервиса на mos.ru. Сообщалось также, что им воспользовались около 30 тысяч человек.

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