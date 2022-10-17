07:44Город
Столица передала благотворительной организации помещение на Ленинградском проспекте
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Москва передала автономной некоммерческой организации "Город неравнодушных" в безвозмездное пользование помещение площадью 895,4 квадратного метра для осуществления благотворительной деятельности. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
Как уточнил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, помещение по адресу Ленинградский проспект, дом 26, корпус 1 передано АНО для организации работы со столичной молодежью и волонтерами, а также проведения благотворительных мероприятий.
Ранее сообщалось, что в благотворительном сервисе на mos.ru появился специальный раздел, в котором размещена информация обо всех благотворительных организациях, участвующих в проекте.
Найти все фонды и изучить о них информацию теперь может любой пользователь, в том числе неавторизованный. Данный сервис даст возможность узнавать о благотворительных программах и направлять средства в адрес подключенных к нему организаций в удобное время и неограниченное количество раз.
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