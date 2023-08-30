На сайтах некоторых НКО появится кнопка для обращения за помощью онлайн

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На сайтах специализированных социально ориентированных некоммерческих организаций может появиться кнопка для обращения за помощью онлайн. Об этом сообщает газета "Известия".

Это коснется сайтов НКО, которые перейдут под госзащиту из-за участившихся хакерских атак. Кнопка, как считает зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко, будет полезна в случаях, когда нет возможности обратиться по телефону. Кроме того, она позволит жертвам домашнего насилия попросить о помощи, не привлекая лишнего внимания.

"Посчитали важным разместить кнопку для обращения за помощью онлайн. <...> О необходимости такой кнопки говорили НКО, которые оказывают помощь детям и тем, кто сталкивается с домашним насилием", – отметила депутат.

Занко собрала и направила в Минцифры РФ больше 500 предложений от НКО и Общественной палаты РФ по наполнению конструктора "Госвеб", которым с 2024 года смогут пользоваться социально ориентированные организации. В список вошли как уже названная кнопка, так и баннер пожертвований, страница с историей НКО, лента новостей и другие разделы.

Отмечается, что с помощью конструктора "Госвеб" школы, органы местного самоуправления, НКО и другие организации смогут создать свой сайт-визитку, который будет размещен на защищенном сервере, что обеспечит усиленную охрану личных данных и бесперебойную работу.

Ранее стало известно, что в этом году в конкурсе грантов мэра Москвы примут участие около 720 НКО. Всего было подано 900 заявок в 12 номинациях. НКО с опытом работы от года могут претендовать на сумму до 5 миллионов рублей, а существующие не менее 6 месяцев организации – до 500 тысяч рублей.

