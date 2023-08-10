Более 700 НКО поучаствуют в конкурсе грантов мэра Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Около 720 некоммерческих организаций (НКО) примут участие в конкурсе грантов мэра Москвы в 2023 году. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"В этом году мы получили почти 900 заявок от социально ориентированных некоммерческих организаций. Треть из них впервые участвуют в конкурсе", – сообщила председатель комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова.

Она уточнила, что среди организаций, которые претендуют на грант, есть как и НКО со стажем, работающие в столице больше года, так и без опыта реализации проектов. Участники могли отправлять заявки на 12 номинаций, самыми популярными стали "Молодежь Москвы", "Наше наследие", "ЗОЖ и спорт".

Отмечается, что эксперты из образовательных, научных и НКО-сообществ будут отбирать финансово обоснованные и нужные городу проекты, которые являются востребованными для москвичей, до 31 августа. Затем комиссия определит победителей.

НКО с опытом работы от года могут претендовать на сумму до 5 миллионов рублей, действующие не менее 6 месяцев организации – до 500 тысяч рублей. Общий бюджет конкурса – 600 миллионов рублей, заключили в сообщении.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что с начала 2023 года столичные власти выделили на поддержку малого и среднего бизнеса (МСП) более 19 миллиардов рублей. Помощь получили более 2,5 тысячи предприятий Москвы.

До этого столичные власти приняли решение выделить грант для поддержки предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в Зеленограде. Об этом также сообщил Собянин.

Собянин объявил о мерах поддержки досуговой деятельности в столичных торговых центрах