Проект об ужесточении штрафов за утечки личных данных направили в кабмин

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Проект поправок, предусматривающих ужесточение административной ответственности за утечки персональных данных, направили на отзыв в правительство РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комитета Госдумы по информполитике Александра Хинштейна.

Парламентарий пояснил, что суровость наказания будет зависеть от масштаба ущерба. Так, за утечку менее чем 10 тысяч данных россиян грозит штраф в размере от 3 до 5 миллионов рублей, от 10 до 100 тысяч – от 5 до 10 миллионов рублей, а более 100 тысяч – от 10 до 15 миллионов рублей.

По словам депутата, также предусматривается наказание за повторное нарушение. Размер такого штрафа составит от 0,1 до 3% выручки компании за предшествующий год, при это он не может быть меньше 15 миллионов рублей и больше 500 миллионов.

Хинштейн добавил, что возможность смягчения наказания в случае компенсации ущерба пострадавшим, которая обсуждалась ранее, пока в проекте не рассматривается.

В начале июня Госдума в первом чтении одобрила законопроект о штрафах за нарушения при использовании биометрических данных граждан. В зависимости от виновного лица размер штрафа может начинаться от 6 тысяч рублей и заканчиваться на отметке в 1,5 миллиона рублей. Наиболее строго будут наказывать юрлица.



Россияне смогут пожаловаться на утечку персональных данных на "Госуслугах"