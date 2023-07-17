В Совфеде призвали всех россиян срочно поменять пароли от соцсетей

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Александра Липкина

Россиянам необходимо поменять пароли в социальных сетях, не допуская их повторения на разных сервисах, сообщает РИА Новости со ссылкой на зампредседателя Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде Артема Шейкина.

Он объяснил это тем, что в Сеть утекло большое количество персональных данных. При создании новых паролей сенатор посоветовал не использовать простые слова и короткие комбинации, сделать его длиной не менее 12 символов, использовать буквы разного регистра, специальные символы и не подряд идущие цифры.

По его мнению, компании "легкомысленно относятся" к персональным данным своих клиентов, поскольку закон об оборотных штрафах за утечки все еще не принят.

"Существует большая вероятность, что пароли в результате утечек могут находиться в открытом свободном доступе и использоваться злоумышленниками, которые могут использовать метод перебора, чтобы взломать другие аккаунты и сервисы с использованием тех же логина и пароля", – объяснил Шейкин.

Он отметил, что, получив один раз доступ к сервису заказа еды, злоумышленники могут подобрать логин и пароль к личной почте и получить остальные доступы.

Сенатор также обратился к главному эксперту "Лаборатории Касперского", попросив его дать рекомендации, как правильно создавать пароли.

В рекомендации говорится о необходимости раз в месяц регулярно менять пароли, а также использовать отдельные и разные пароли для каждого аккаунта.

Чтобы создать надежный пароль и запомнить его, можно использовать несколько простых эффективных способов. В частности, чтобы запоминать пароль, подходит метод замены. Так, например, слово hydroelectric в пароле превращается в hydr0e1ectric.

Ранее сообщалось, что около 65% паролей российских пользователей состоят из шести или восьми цифр, а чтобы их взломать потребуется около минуты.

Как выяснили в RTM Group, чаще всего самые слабые пароли используют простые пользователи для защиты личных учетных записей. Примерно в 50% случаев такие комбинации встречаются среди паролей представителей малого бизнеса. Другая половина предпринимателей пользуется паролями, которые состоят из восьми цифр, а также строчных и заглавных букв.

На увеличении скорости взлома паролей сказывается рост мощностей видеокарт, которые используются в этой задаче, резюмировали в компании. Если несколько лет назад надежным считался пароль из восьми знаков, то теперь следует пользоваться комбинациями из 16 знаков, которые включают в себя спецсимволы.