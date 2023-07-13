Пароли большинства россиян можно взломать за минуту – исследование

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Около 65% паролей российских пользователей состоят из шести или восьми цифр, а чтобы их взломать потребуется около минуты. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на исследование компании RTM Group.

В исследовании приведены данные на основе анализа 50 миллионов пар логинов и паролей, которые утекли в сеть или были проданы в даркнете в период с января 2022 года по май 2023 года.

Как выяснили в RTM Group, чаще всего самые слабые пароли используют простые пользователи для защиты личных учетных записей. Примерно в 50% случаев такие комбинации встречаются среди паролей представителей малого бизнеса. Другая половина предпринимателей пользуется паролями, которые состоят из восьми цифр, а также строчных и заглавных букв.

По данным компании, чтобы установить такие пароли современной системе автоматического подбора потребуется от одной до нескольких минут.

При этом эксперты заметили, что сложность паролей в бизнесе растет пропорционально размеру компании. В частности, наиболее защищенные пароли были обнаружены у сотрудников компаний, представляющих крупный бизнес. На их долю пришлось всего 5%. Почти все они состояли по меньшей мере из 12 знаков, большая часть из которых являются спецсимволами.

"На использовании сложных паролей сказывается наличие жестких политик безопасности в компаниях, регламентирующих длину и состав комбинаций. Взлом таких паролей занимает от одной недели до нескольких лет, в зависимости от сложности и длины", – уточнили в исследовании.

На увеличении скорости взлома паролей сказывается рост мощностей видеокарт, которые используются в этой задаче, резюмировали в компании. Если несколько лет назад надежным считался пароль из восьми знаков, то теперь следует пользоваться комбинациями из 16 знаков, которые включают в себя спецсимволы.

Ранее россиянам рассказали, что быстрая разрядка телефона, подвисания и возникновения скриншотов, которые пользователь не делал, могут быть сигналами взлома гаджета.

Возникновение новых приложений, которые запрашивают доступ к файловой системе, микрофону и камере, также является признаком взлома смартфона. В случае нахождения таких программ их стоит удалить и отозвать права доступа.

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