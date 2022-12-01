Киберэксперт объяснил, почему нужно скрывать свою геолокацию

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Практически каждое устройство и приложение является инструментом для отслеживания геолокации пользователя, рассказал руководитель направления Центра компетенций по информационной безопасности Т1 Интеграции Валерий Степанов.

По его словам, если человек использует компьютер, то определить район, в котором он находится, позволяет IP-адрес. Сбор данных о геолокации возможен также через комбинацию данных с вышек сотовой связи. При использовании мобильного устройства, геолокационные данные собирают приложения.

Эксперт отметил, что чаще всего геоданные запрашивают те приложения, которые, собирая их, не приносят никакой пользы. Однако каждый раз, когда программа подвергается взлому, данные становятся достоянием злоумышленников, которые могут спрогнозировать или заполучить текущее местоположение потенциальной жертвы.

"Добавьте сюда "следы" от подключений WiFi/Bluetooth – и складывается полная картина не только о ваших передвижениях, но и о ваших действиях в сети. <...> Минимизируя количество приложений, хранящих и использующих ваши геоданные, вы тем самым сокращаете риски их утечки", – приводит слова Степанова агентство "Прайм".

Кроме того, предупредил он, многие мобильные телефоны встраивают метаданные о местонахождении и времени в каждую фотографию, снятую на камеру гаджета.

Для того, чтобы обезопасить смартфон от сбора метаданных, необходимо ограничить доступ приложений к информации о геолокации, посоветовал Степанов. Сделать это можно в настройках телефона.

Ранее киберэксперт Зак Доффман перечислил приложения, которые необходимо немедленно удалить со своего смартфона. В перечень вошли Cake VPN, Pacific VPN, eVPN, BeatPlayer, QR/Barcode Scanner MAX, Music Player, tooltipnatorlibrary, QRecorder.



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