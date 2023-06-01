ГД вводит штрафы до 1,5 млн руб за нарушения при использовании биометрических данных

Фото: Агенство "Москва"/Юлия Иванко

Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении штрафов до 1,5 миллиона рублей за нарушения при использовании биометрических данных граждан. Об этом сообщает ТАСС.

Авторами инициативы стали председатель Думы Вячеслав Володин, а также лидеры думских фракций. Авторы предложили внести в статью 13.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях ("Нарушение законодательства Российской Федерации в области персональных данных") ответственность за нарушения при использовании биометрических данных.

Штраф для граждан составит 6–10 тысяч рублей, для должностных лиц – 100–300 тысяч рублей, для юридических лиц – 300–700 тысяч рублей. За повторное нарушение должностное лицо могут оштрафовать на сумму до 500 тысяч рублей, а индивидуальных предпринимателей – до 1 миллиона рублей, для юрлиц штраф может составить 1,5 миллиона рублей.

При этом за незаконную обработку персональных данных до этих же сумм вырастут уже действующие штрафы для должностных и юридических лиц.

Ранее гендиректор "Центра биометрических технологий" Владислав Поволоцкий в ходе конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) рассказал, что оплата небольших покупок при помощи биометрии станет доступна в России в 2023 году.

Поволоцкий напомнил, что сейчас при помощи Единой биометрической системы (ЕБС) граждане могут получить различные финансовые услуги более чем в 100 филиалах банков по России для оформления карты, вклада или получения кредита.



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